Трамп назвал очень плодотворной встречу с Зеленским

Трамп: встреча с Зеленским и европейскими лидерами была очень плодотворной.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 19 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме была очень плодотворной, на ней обсуждались гарантии безопасности Киеву при координации с Вашингтоном.

«У меня состоялась очень плодотворная встреча… В ходе нее мы обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставляться различными европейскими странами при координации с Соединенными Штатами Америки», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

