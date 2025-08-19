Трамп назвал очень плодотворной встречу с Зеленским

ВАШИНГТОН, 19 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме была очень плодотворной, на ней обсуждались гарантии безопасности Киеву при координации с Вашингтоном.
«У меня состоялась очень плодотворная встреча… В ходе нее мы обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставляться различными европейскими странами при координации с Соединенными Штатами Америки», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше