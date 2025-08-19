Ушаков: Разговор Трампа и Путина продлился 40 минут

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что президент США Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину непосредственно во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран Европейского союза.
Разговор по инициативе американской стороны длился около 40 минут. Как сообщил журналист кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале, Путин тепло поблагодарил Трампа за гостеприимство и организацию встречи на Аляске, отметив достигнутый прогресс в мирном урегулировании украинского кризиса.
Лидеры высказались за продолжение прямых переговоров между РФ и Украиной и обсудили возможность повышения уровня представителей, участвующих в этих переговорах. Трамп также проинформировал Путина о завершившихся в Белом доме переговорах с Зеленским и европейскими лидерами. Путин подчеркнул важность усилий, предпринимаемых Трампом для достижения долгосрочного урегулирования на Украине. По словам Ушакова, беседа прошла в откровенной и конструктивной атмосфере, говорится в сообщении.
В понедельник, 18 августа, в Белом доме в Вашингтоне состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Главная тема саммита — урегулирование конфликта между Киевом и Москвой. В рамках встречи политики сделали множество значимых заявлений. «Вечерняя Москва» собрала главные из них.