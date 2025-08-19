Ушаков: Разговор Трампа и Путина продлился 40 минут

Лидеры высказались за продолжение прямых переговоров между РФ и Украиной и обсудили возможность повышения уровня представителей, участвующих в этих переговорах. Трамп также проинформировал Путина о завершившихся в Белом доме переговорах с Зеленским и европейскими лидерами. Путин подчеркнул важность усилий, предпринимаемых Трампом для достижения долгосрочного урегулирования на Украине. По словам Ушакова, беседа прошла в откровенной и конструктивной атмосфере, говорится в сообщении.