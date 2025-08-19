Ричмонд
Трамп 40 минут откровенно разговаривал с Путиным и договорился о трехсторонней встрече

Президент России Владимир Путин выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за достигнутый на саммите в Аляске прогресс в вопросах мирного разрешения украинского конфликта, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Президент России Владимир Путин выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за достигнутый на саммите в Аляске прогресс в вопросах мирного разрешения украинского конфликта, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Он добавил, что разговор длился 40 минут. Об этом пишет РИА Новости.

«Наш президент искренне поблагодарил американского коллегу… за достигнутые на встрече (в Аляске — ред.) успехи в направлении мирного урегулирования украинского кризиса», — заявил он журналистам.

По словам Ушакова, беседа носила откровенный и конструктивный характер.

