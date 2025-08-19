Ричмонд
СМИ: интервью Зеленского Fox News отменено

Запланированное ранее интервью Владимира Зеленского телеканалу Fox News отменено, сообщает британское телевидение со ссылкой на информированные источники.

Fox News ранее анонсировал беседу с Зеленским по итогам переговоров в Белом доме. Эфир должен был состояться в 18:00 по восточному времени (01:00 мск).

Сам Fox News пока не прокомментировал данные об «отмене» интервью, в эфирной сетке его анонсы продолжают транслироваться.

Ранее поступала информация, что президент США Дональд Трамп прервал консультации с лидерами ЕС и Владимиром Зеленским для проведения телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным.

В рамках понедельничного визита Трамп вел прием Зеленского и руководителей государств Евросоюза. Ранее он не исключал возможности последующей трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским при благоприятном исходе переговоров.

Согласно данным Politico, американские официальные лица испытывают раздражение из-за непреклонной позиции Украины, отказывающейся признавать российский контроль над всей территорией Донбасса. Источники издания указывают, что Вашингтон рассматривает этот шаг как стратегическую возможность для Киева — согласиться на уступку де-факто утраченных позиций ради достижения более выгодных условий на переговорах.

Читайте материал по теме: Стало известно, на что готов пойти Зеленский, чтобы сорвать переговоры.

