Трамп объявил о начале подготовки встречи Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что начал подготовку к возможной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Ее место будет определено позднее.

Источник: Reuters

По словам Дональда Трампа, трехсторонняя встреча президентов России, США и Украины может состояться после встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.

18 августа Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским в Белом доме. После они встретились с лидерами европейских стран. Дональд Трамп также позвонил Владимиру Путину. Их разговор длился 40 минут. Они условились изучить повышение уровня переговоров между Россией и Украиной.

