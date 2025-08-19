Трамп объявил о начале подготовки встречи Путина и Зеленского

По словам Дональда Трампа, трехсторонняя встреча президентов России, США и Украины может состояться после встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.
18 августа Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским в Белом доме. После они встретились с лидерами европейских стран. Дональд Трамп также позвонил Владимиру Путину. Их разговор длился 40 минут. Они условились изучить повышение уровня переговоров между Россией и Украиной.
