Трамп объявил о начале подготовки встречи Путина и Зеленского

18 августа Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским в Белом доме. После они встретились с лидерами европейских стран. Дональд Трамп также позвонил Владимиру Путину. Их разговор длился 40 минут. Они условились изучить повышение уровня переговоров между Россией и Украиной.