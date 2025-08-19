Ричмонд
Стало известно, когда Трамп планирует провести встречу Путина и Зеленского

Экс-президент США Дональд Трамп рассчитывает организовать переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским до конца августа 2025 года. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на собственные источники.

По данным источников, Трамп полагает, что личная встреча лидеров России и Украины может стать главным ключом к началу процесса урегулирования конфликта. «Трамп уверен, что его личное участие и авторитет помогут вывести переговоры на новый уровень и создать условия для обсуждения прекращения огня», — отмечает Axios.

Как уточняет издание, бывший американский президент уже ведет консультации с представителями обеих сторон и планирует выступить посредником в переговорах. Сообщается, что рассматриваются различные варианты места проведения встречи, однако окончательное решение пока не принято.

Ранее аналитики предупреждали, что отказ Украины от переговоров на условиях России может привести к сокращению военной и финансовой поддержки со стороны США и усложнить положение Киева. После заявлений Дональда Трампа о намерении встретиться с Владимиром Путиным и выступить посредником, Владимир Зеленский впервые выразил готовность к обсуждению возможного соглашения, хотя ранее занимал более жесткую позицию.

