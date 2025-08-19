Стало известно, когда Трамп планирует провести встречу Путина и Зеленского

Ранее аналитики предупреждали, что отказ Украины от переговоров на условиях России может привести к сокращению военной и финансовой поддержки со стороны США и усложнить положение Киева. После заявлений Дональда Трампа о намерении встретиться с Владимиром Путиным и выступить посредником, Владимир Зеленский впервые выразил готовность к обсуждению возможного соглашения, хотя ранее занимал более жесткую позицию.