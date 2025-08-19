Зеленский потребовал от России репараций

Согласно документам, полученным Financial Times, президент Украины Владимир Зеленский официально потребовал от России компенсации ущерба в размере 300 миллиардов долларов. Источником выплат должны стать замороженные западными странами российские суверенные активы.
В официальном документе украинской стороны подчеркивается, что ослабление санкций против Москвы возможно только при строгом выполнении будущего мирного соглашения и обеспечении полной прозрачности этого процесса.
Напомним, что официальные представители Белого дома подтвердили окончание многосторонней встречи президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским и руководителями европейских государств.
Ранее СМИ обратили внимание на реакцию Зеленского при упоминании Путина.
