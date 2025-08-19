Трамп: перед трехсторонней встречей пройдет встреча Путина и Зеленского

Лидер США Дональд Трамп заявил о планах провести трехстороннюю встречу с участием России и Украины после переговоров между Путиным и Зеленским.
«После завершения их переговоров я связался с президентом Путиным и начал подготовку к предстоящей встрече, место проведения которой будет согласовано между Путиным и Зеленским. По итогам этой встречи мы проведем трехсторонние переговоры, в которых примут участие оба президента и я», — отметил он.
Таким образом, после встречи двух лидер.
Трамп надеется провести встречу Путина и Зеленского до конца августа, написал журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники.
Президент США встречается в Вашингтоне с Владимиром Зеленским. Решение о визите Зеленского было принято после саммита Россия-США в Анкоридже 15 августа.
Также на встрече были руководитель Североатлантического альянса Марк Рютте, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и ряд европейских лидеров. Сейчас политики, участвовавшие в переговорах, остаются в Белом доме. The New York Times заявляет, что они могут принять участие в ужине.