В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Трампа и Путина

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп полчаса назад провели телефонный разговор, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Он, по словам Ушакова, продолжался около 40 минут, отмечает ТАСС.
Трамп проинформировал Путина о переговорах с украинским президентом Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран. Президенты России и США высказались в поддержку прямых переговоров между делегациями России и Украины, добавил помощник президента.
«В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон. То есть тех представителей, которые участвуют в упомянутых прямых переговорах», — сказал Ушаков.
Российский лидер тепло поблагодарил американского коллегу за гостеприимство в ходе встречи на Аляске.
Американский президент также опубликовал сообщение по итогам переговоров с Путиным. Он заявил, что подготовка к встрече Путина и Зеленского начата. За ней последует трехсторонняя встреча с участием самого Трампа, добавил президент США.
Американский в понедельник, 18 августа, прервал встречу с лидерами ЕС для телефонного разговора с Путиным. Ранее республиканец сообщил, что Путин «ждет его звонка» после переговоров.
В США вместе с Зеленским на переговоры с Трампом прибыли семь европейских представителей: премьеры Британии и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, президенты Финляндии и Франции Александр Стубб и Эмманюэль Макрон, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Ключевыми темами переговоров стали гарантии безопасности для Украины, а также возможный «обмен территориями» с учетом текущей линии фронта. Обмен территориями между Москвой и Киевом невозможен, говорил в феврале пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.