Трамп рассказал, когда пройдет трехсторонняя встреча РФ, США и Украины

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что начал подготовку встречи президента России Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что начал подготовку встречи президента России Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

«Я позвонил президенту Путину и начал подготовку к встрече между президентом Путиным и Зеленским, ее место еще предстоит определить», — написал Трамп.

Глава Белого дома добавил, что после того, как эта встреча состоится, пройдут трехсторонние переговоры.

Напомним, в понедельник, 18 августа, Трамп принял в Белом доме президента Украины Зеленского и лидеров Европы.

После этого Трамп позвонил Путину. Президенты США и РФ провели телефонный разговор.

