Трамп не смог найти президента Финляндии на встрече с лидерами стран ЕС

Трамп не заметил Стубба, сидящего прямо напротив него.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп во время встречи с европейскими лидерами оказался в неловкой ситуации, «потеряв» из виду своего финского коллегу Александра Стубба.

Обращаясь к президенту Финляндии, Трамп неожиданно не смог сразу его заметить.

«Президент Финляндии Стубб, где он?» — сказал американский лидер, оглядываясь по сторонам.

Лишь спустя несколько секунд Трамп всё же нашёл взглядом собеседника, который находился прямо напротив него.

Ранее Стубб прокомментировал своё участие в переговорах лидеров Украины и США, проходивших в Белом доме. По его словам, его присутствие объясняется как протяжённой общей границей с Россией.

