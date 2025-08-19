Трамп не смог найти президента Финляндии на встрече с лидерами стран ЕС

Президент США Дональд Трамп во время встречи с европейскими лидерами оказался в неловкой ситуации, «потеряв» из виду своего финского коллегу Александра Стубба.
Обращаясь к президенту Финляндии, Трамп неожиданно не смог сразу его заметить.
«Президент Финляндии Стубб, где он?» — сказал американский лидер, оглядываясь по сторонам.
Лишь спустя несколько секунд Трамп всё же нашёл взглядом собеседника, который находился прямо напротив него.
Ранее Стубб прокомментировал своё участие в переговорах лидеров Украины и США, проходивших в Белом доме. По его словам, его присутствие объясняется как протяжённой общей границей с Россией.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше