Трамп подвел итоги встречи с Зеленским и европейскими лидерами

Президент США Дональд Трамп заявил, что состоявшаяся в Белом доме встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским и представителями европейских стран прошла продуктивно.

Президент США Дональд Трамп заявил, что состоявшаяся в Белом доме встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским и представителями европейских стран прошла продуктивно. В своем сообщении в социальной сети Truth Social американский лидер отметил, что стороны обсудили механизмы предоставления гарантий безопасности Киеву при координирующей роли Вашингтона.

«У меня состоялась очень плодотворная встреча… В ходе нее мы обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставляться различными европейскими странами при координации с Соединенными Штатами Америки», — рассказал Трамп.

Напомним, что согласно документам, полученным Financial Times, президент Украины Владимир Зеленский официально потребовал от России компенсации ущерба в размере 300 миллиардов долларов.

Ранее СМИ обратили внимание на реакцию Зеленского при упоминании Путина.

