Ушаков: состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом

По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, беседа продолжалась около 40 минут.
Трамп в социальной сети Truth Social отметил, что связался с Путиным после завершения переговоров с европейскими лидерами в Белом доме. Он также заявил о начале подготовки встречи между российским президентом и Владимиром Зеленским, после которой планируется трёхсторонний формат с его участием.
Ранее сообщалось, как президент США Дональд Трамп во время переговоров с лидерами ЕС и Владимиром Зеленским сделал паузу, чтобы провести телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.