Ушаков: состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом

Трамп в социальной сети Truth Social отметил, что связался с Путиным после завершения переговоров с европейскими лидерами в Белом доме. Он также заявил о начале подготовки встречи между российским президентом и Владимиром Зеленским, после которой планируется трёхсторонний формат с его участием.