Ушаков: состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом

Разговор Путина и Трампа продолжался около 40 минут.

Источник: Аргументы и факты

По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, беседа продолжалась около 40 минут.

Трамп в социальной сети Truth Social отметил, что связался с Путиным после завершения переговоров с европейскими лидерами в Белом доме. Он также заявил о начале подготовки встречи между российским президентом и Владимиром Зеленским, после которой планируется трёхсторонний формат с его участием.

Ранее сообщалось, как президент США Дональд Трамп во время переговоров с лидерами ЕС и Владимиром Зеленским сделал паузу, чтобы провести телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
