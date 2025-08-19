Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фон дер Ляйен прокомментировала встречу с Трампом и Зеленским

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский союз (ЕС) и США разработают «сильные гарантии безопасности» для Украины.

Источник: AP 2024

Так в социальной сети Х она прокомментировала встречу с президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме.

«Мы здесь, как союзники и друзья, ради мира на Украине и в Европе. Это важный момент, поскольку мы продолжаем работать над созданием надежных гарантий безопасности для Украины и установления прочного мира», — написала она.

Ранее в Вашингтоне прошли переговоры Трампа с Зеленским и европейскими лидерами. Главной темой стал мирный план по урегулированию украинского кризиса.

После переговоров Трамп заявил о начале подготовки встречи Зеленского и президента России Владимира Путина. В случае, если она состоится, то после нее пройдут переговоры с участием всех трех лидеров.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше