Кремль раскрыл детали звонка Трампа Путину: «Условились контактировать и далее»

Дональд Трамп действительно позвонил Владимиру Путину сразу после переговоров с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, как и сообщали западные СМИ.

Дональд Трамп действительно позвонил Владимиру Путину сразу после переговоров с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, как и сообщали западные СМИ. Это подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков. Телефонный разговор прошел в на позитивной ноте.

«Характерно, то Владимир Путин и Дональд Трамп условились и далее тесно контактировать друг с другом по украинскому и другим актуальным вопросам международной и двустороннем повестки дня», — заявил Юрий Ушаков.

Он также рассказал, что наш президент подчеркнул важность предпринимаемых лично Трампом усилий в поиске решений, ведущих к долгосрочному урегулированию украинского кризиса.

«Беседа носила откровенный и весьма конструктивны характер», — добавил Ушаков.

В свою очередь, Трамп проинформировал ВВП о только что завершившихся в Белом доме переговорах с Зеленским и лидерами стран Европы. При этом и президент России, и его американский коллега, как подчеркнул Ушаков, «высказались в поддержку прямых переговоров между делегациями России и Украины».

— В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон, — уточнил помощник президента РФ.

