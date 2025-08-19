Кремль раскрыл детали звонка Трампа Путину: «Условились контактировать и далее»

В свою очередь, Трамп проинформировал ВВП о только что завершившихся в Белом доме переговорах с Зеленским и лидерами стран Европы. При этом и президент России, и его американский коллега, как подчеркнул Ушаков, «высказались в поддержку прямых переговоров между делегациями России и Украины».