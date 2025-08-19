Вучич назвал беспорядки в Белграде частью попытки «цветной революции»

БЕЛГРАД, 19 августа. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что массовые беспорядки и нападения на здания в Белграде являются частью «попытки цветной революции, организованной и оплаченной извне».
Выступая перед разгромленными помещениями Сербской прогрессивной партии (СПП) в Белграде, глава государства подчеркнул, что протестующие действовали с крайней агрессивностью. «Люди могли сегодня своими глазами увидеть, о чем я говорил вчера. Это единственное, что они умеют — рушить и жечь», — указал он.
Вучич перед разбитым офисом партии продемонстрировал журналистам свою руку с порезом. «Видите, с какими хулиганами и насильниками мы имеем дело», — отметил он. Президент подчеркнул, что протестующие, кроме насилия, «не способны предложить людям ничего».
Отвечая на вопрос главы бюро ВГТРК в Сербии Дарьи Григоровой, Вучич заявил, что «все происходит в рамках попытки цветной революции, организованной и оплаченной извне, где не выбирают средств, лишь бы силой захватить власть». «У них нет ни доверия народа, ни программы», — подчеркнул сербский лидер. Он добавил, что намерен написать книгу о том, «как была сорвана цветная революция и почему Сербия отказалась от санкций против России».
«Они будут каждую ночь искать точку, где что-то поджечь, пока кого-то не убьют. Но государство будет действовать решительно. Никаких внешних указаний нам не нужно, мы наведем порядок в своей стране и освободим граждан от террора и зла», — подчеркнул сербский лидер.
Президент отметил, что власти не будут уходить «ни с одной позиции». «Мы будем появляться везде, сопротивляться и восстанавливать то, что разрушено. Продолжим бороться за нашу Сербию и за нашу партию», — сказал он.
Глава МВД Сербии Ивица Дачич в ходе ночной пресс-конференции сообщил, что в Белграде собрались около 2,3−2,4 тыс. протестующих, которые атаковали полицию, переворачивали и поджигали мусорные контейнеры, а также подожгли и разгромили помещения Сербской прогрессивной партии. Министр отметил, что на данный момент задержаны пять человек, а все причастные к совершению преступлений и правонарушений будут наказаны. «Это была небывалая агрессивность», — подчеркнул он.