Трамп рассказал, кто займется координацией действий с Россией и Украиной

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник президента США Стив Уиткофф будут координировать действия с Россией и Украиной.
Такой информацией поделился президент Соединенных Штатов Америки, комментируя планируемую встречу президента России Владимира Путина с руководителем Украины Владимиром Зеленским.
«Вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф координируют свои действия с Россией и Украиной», — уточнил глава Белого дома в своем аккаунте в социальной сети TruthSocial.
Ранее Трамп рассказал, когда может пройти встреча Путина и Зеленского.
