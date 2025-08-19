Ричмонд
+22°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп рассказал, кто займется координацией действий с Россией и Украиной

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубил и специальный посланник президента США Стив Уиткофф будут координировать действия с Россией и Украиной.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник президента США Стив Уиткофф будут координировать действия с Россией и Украиной.

Такой информацией поделился президент Соединенных Штатов Америки, комментируя планируемую встречу президента России Владимира Путина с руководителем Украины Владимиром Зеленским.

«Вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф координируют свои действия с Россией и Украиной», — уточнил глава Белого дома в своем аккаунте в социальной сети TruthSocial.

Ранее Трамп рассказал, когда может пройти встреча Путина и Зеленского.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.
Читать дальше