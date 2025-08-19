Ричмонд
Стало известно, когда могут состояться переговоры Путина и Зеленского

По информации журналиста Axios Барака Равида, администрация США предпринимает активные усилия по организации переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что американская сторона надеется провести эту встречу до конца августа.

«Знакомый с ситуацией источник сообщил, что надежда заключается в том, чтобы провести встречу Путина и Зеленского до конца августа», — написал журналист в социальной сети X.

Напомним, что согласно документам, полученным Financial Times, президент Украины Владимир Зеленский официально потребовал от России компенсации ущерба в размере 300 миллиардов долларов.

Ранее Трамп подвел итоги встречи с Зеленским и европейскими лидерами.

