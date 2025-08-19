Путин поблагодарил Трампа за работу по Украине — Ушаков

15 августа на Аляске состоялись переговоры глав РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча прошла на базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры в узком составе по схеме «три на три» продлились 2 часа 45 минут. Со стороны России присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американскую делегацию представляли госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента Стивен Уиткофф.