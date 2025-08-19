Путин поблагодарил Трампа за работу по Украине — Ушаков

Президент России Владимир Путин выразил признательность американскому лидеру Дональду Трампу за достигнутый в ходе аляскинского саммита прогресс в мирном разрешении украинского конфликта, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
«Наш президент тепло поблагодарил американского коллегу… за продвижение в направлении мирного урегулирования украинского кризиса, достигнутое в ходе встречи (на Аляске — прим. ред.)», — заявил он журналистам.
Путин также подчеркнул значимость предпринимаемых его американским коллегой Дональдом Трампом усилий в поиске решений для долгосрочного урегулирования на Украине, информировал Юрий Ушаков.
«Президент России вновь отметил важность усилий, лично предпринимаемых Дональдом Трампом, в выработке решений, ведущих к устойчивому урегулированию на Украине», — сообщил Ушаков представителям СМИ.
Ранее поступали сведения о том, что президент США Дональд Трамп прервал консультации с лидерами ЕС и Владимиром Зеленским для проведения телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
15 августа на Аляске состоялись переговоры глав РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча прошла на базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры в узком составе по схеме «три на три» продлились 2 часа 45 минут. Со стороны России присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американскую делегацию представляли госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента Стивен Уиткофф.
