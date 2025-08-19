США и Россия могут повысить уровень переговоров по Украине

По его словам, в ходе последующего телефонного диалога Владимир Путин и Дональд Трамп выступили в поддержку продолжения прямых консультаций между делегациями РФ и Украины. В данном контексте, в частности, рассматривалась идея о целесообразности изучения варианта повышения уровня полномочий представителей украинской и российской сторон, непосредственно участвующих в указанных прямых переговорах, отметил Ушаков в беседе с журналистами.