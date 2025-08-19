США и Россия могут повысить уровень переговоров по Украине

Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обсудили инициативу по рассмотрению возможности повышения статуса представителей России и Украины на переговорах, проинформировал помощник российского президента Юрий Ушаков.
По его словам, в ходе последующего телефонного диалога Владимир Путин и Дональд Трамп выступили в поддержку продолжения прямых консультаций между делегациями РФ и Украины. В данном контексте, в частности, рассматривалась идея о целесообразности изучения варианта повышения уровня полномочий представителей украинской и российской сторон, непосредственно участвующих в указанных прямых переговорах, отметил Ушаков в беседе с журналистами.
Он также добавил, что главы РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились продолжать взаимодействие по украинской проблематике и другим злободневным вопросам международной и двусторонней повестки.
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа длился приблизительно 40 минут.
Ранее поступали сведения о том, что президент США Дональд Трамп прервал консультации с лидерами ЕС и Владимиром Зеленским для проведения телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
15 августа на Аляске состоялись переговоры глав РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча прошла на базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры в узком составе по схеме «три на три» продлились 2 часа 45 минут. Со стороны России присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американскую делегацию представляли госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента Стивен Уиткофф.
