Ричмонд
+22°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп сообщил, что начал подготовку встречи Путина и Зеленского

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подтвердил факт телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным после время встречи с главарём киевского режима Владимиром Зеленским и лидерами европейских государств. Соответствующее сообщение республиканец разместил у себя в соцсети Truth Social.

Источник: Life.ru

По словам хозяина Белого дома, в настоящее время ведётся подготовка к организации возможной встречи между президентом России и бывшим комиком. Место проведения переговоров будет определено позднее. После этой встречи, как утверждает Трамп, планируются трёхсторонние переговоры с участием Путина, Зеленского и его самого.

Хозяин Белого дома добавил, что украинская сторона получит гарантии безопасности от «различных государств Европы» при координации с Вашингтоном.

После завершения встречи с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами Трамп провёл телефонный разговор с Путиным. Во время беседы президент России отметил усилия республиканца, направленные на урегулирование конфликта на Украине. Лидеры РФ и США также выступили за продолжение прямых переговоров между российской и украинской делегациями.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше