Трамп: Вэнс, Рубио и Уиткофф будут координироваться с РФ и Украиной

Президент США Дональд Трамп сообщил, что координацией с Россией и Украиной будут заниматься вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.
Об этом он написал в социальной сети TruthSocial, комментируя подготовку к возможной встрече с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Напомним, по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Беседа продолжалась около 40 минут.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше