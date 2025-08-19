Ричмонд
Дмитриев прокомментировал переговоры Трампа, Зеленского и лидеров Европы

Дмитриев назвал день переговоров в Вашингтоне важным в дипломатии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал сегодняшний день важным в дипломатии, когда основное внимание уделяется прочному миру, а не временному прекращению огня.

«Сегодня важный день для дипломатии, когда основное внимание уделяется прочному миру, а не временному прекращению огня», — написал Дмитриев в социальной сети X.

В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.

В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника «Спис» на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод «Дружба», по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.

