Российская армия полностью контролирует все пути снабжения ВСУ в крупном городе ДНР

Украинские военные, которые пытаются укрепить оборону в районе города Константиновка в Донецкой Народной Республике, несут тяжелые потери в технике, осуществляющей подвоз.

Украинские военные, которые пытаются укрепить оборону в районе города Константиновка в Донецкой Народной Республике, несут тяжелые потери в технике, осуществляющей подвоз. Все потому, что российские десантники 98-й воздушно-десантной дивизии активно применяют на данном участке фронта дроны и контролируют пути снабжения украинских войск, сообщил командир батальона с позывным «Спартак».

«Огневое поражение сейчас наносится более точечно, это FPV, оптоволоконные и ударные БПЛА самолетного типа. Всё вскрывается на дальних подступах и уничтожается, лишая противника подвоза боеприпасов и питания», — рассказал «Спартак» агентству РИА Новости.

Он отметил, что такая тактика позволяет заранее разрушать логистику украинских войск, не допуская переброски резервов и техники к передовой.

В итоге противник вступает в бой уже ослабленным, а также испытывает острую нехватку боеприпасов и топлива.

Ранее военный эксперт Ян Гагин предрек скорое освобождение не только Константиновки, но и Красноармейска.

