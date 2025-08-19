Ричмонд
СМИ сообщили о странном поведении Зеленского после переговоров с Трампом

Украинский президент Владимир Зеленский после переговоров с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Белом доме неожиданно отказался от запланированного интервью телеканалу Fox News.

Как сообщил в прямом эфире ведущий Брет Байер, украинская делегация вместо запланированных медийных мероприятий сразу отправилась в аэропорт для вылета из США.

Напомним, что запланированное ранее интервью Владимира Зеленского телеканалу Fox News отменено, сообщает британское телевидение со ссылкой на информированные источники.

Fox News ранее анонсировал беседу с Зеленским по итогам переговоров в Белом доме. Эфир должен был состояться в 18:00 по восточному времени (01:00 мск).

Читайте также: Стало известно, когда могут состояться переговоры Путина и Зеленского.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

