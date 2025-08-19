Путин тепло поблагодарил Трампа за гостеприимство на Аляске

Президент России Владимир Путин выразил благодарность американскому лидеру Дональду Трампу за тёплый приём и организацию встречи на Аляске. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, российский лидер отметил высокий уровень подготовки саммита и атмосферу, в которой проходили переговоры.
Особое внимание Путин уделил прогрессу, достигнутому в ходе обсуждений по вопросу урегулирования украинского конфликта. По словам Ушакова, президент РФ поблагодарил коллегу из США за содействие и отметил позитивные результаты, которых удалось достичь на пути к мирному решению кризиса.
Оба лидера также поддержали необходимость продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. Путин и Трамп подчеркнули, что такие контакты являются важным инструментом для продвижения диалога и поиска компромиссов.
Кроме того, президенты договорились и дальше поддерживать регулярные контакты по украинской теме и другим вопросам международной повестки. Путин отдельно отметил усилия Трампа в поиске долгосрочных решений, а американский лидер, в свою очередь, проинформировал его о состоявшихся переговорах с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран.
Ранее Дональд Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что считает чудесным прошедший 15 августа визит президента России Владимира Путина на Аляску.