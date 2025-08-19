Ричмонд
Трамп рассказал, кто займётся переговорами с Россией и Украиной со стороны США

Президент США Дональд Трамп сообщил о назначении координаторов со стороны Вашингтона для взаимодействия с Россией и Украиной. Об этом республиканец заявил в соцсети Truth Social.

Источник: Life.ru

«Вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф координируют действия с Россией и Украиной», — написал хозяин Белого дома.

А ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер Владимир Путин и Дональд Трамп выразили согласие с необходимостью продолжения прямых переговоров между делегациями РФ и Украины. Республиканец проинформировал о проведении подготовки к организации возможной встречи между лидером РФ и главарём киевского режима. Место встречи будет определено позже.

