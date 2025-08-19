Трамп рассказал, кто займётся переговорами с Россией и Украиной со стороны США

«Вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф координируют действия с Россией и Украиной», — написал хозяин Белого дома.
А ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер Владимир Путин и Дональд Трамп выразили согласие с необходимостью продолжения прямых переговоров между делегациями РФ и Украины. Республиканец проинформировал о проведении подготовки к организации возможной встречи между лидером РФ и главарём киевского режима. Место встречи будет определено позже.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше