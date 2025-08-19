Трамп рассказал, кто займётся переговорами с Россией и Украиной со стороны США

А ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер Владимир Путин и Дональд Трамп выразили согласие с необходимостью продолжения прямых переговоров между делегациями РФ и Украины. Республиканец проинформировал о проведении подготовки к организации возможной встречи между лидером РФ и главарём киевского режима. Место встречи будет определено позже.