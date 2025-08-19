В НАТО рассказали, от чего зависят дальнейшие шаги Киева

ВАШИНГТОН, 19 авг — РИА Новости. Следующие шаги Киева, включая вопрос территориальных уступок, будут зависеть от гарантий безопасности со стороны союзников Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
«Украине решать, что делать дальше. В том, что касается территорий, важно понимать, какой будет ситуация с гарантиями безопасности», — сообщил он в интервью телеканалу Fox News, комментируя следующие шаги со стороны Киева.
