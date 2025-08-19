Ричмонд
+22°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине сообщили, что переговоры Трампа с Зеленским возобновились

Переговоры Трампа с Зеленским и европейскими лидерами возобновились после паузы, которую сделал президент США.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп возобновил переговоры в Белом доме с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, сообщил представитель главы киевского режима Сергея Никифорова.

Ранее немецкая газета Bild написала, что американский лидер во время встречи в Вашингтоне сделал паузу, чтобы провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Переговоры в Овальном кабинете продолжаются не только между Трампом и Зеленским, но и с участием европейских лидеров», — говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Никифоров не привел каких-то новых подробностей по поводу возобновившейся встречи. Он отметил, что в переговорах участвуют только главы делегаций. Мероприятие проходит без участия прессы.

Напомним, 18 августа радиовещательная корпорация «Би-би-си» сообщила, что перед началом закрытых переговоров Трампа, Зеленского и европейских лидеров в Овальном кабинете Белого дома установили большую карту Украины. Ее разместили напротив стола, за которым сидели президент США и глава киевского режима.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше