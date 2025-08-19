Президент США Дональд Трамп возобновил переговоры в Белом доме с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, сообщил представитель главы киевского режима Сергея Никифорова.
Ранее немецкая газета Bild написала, что американский лидер во время встречи в Вашингтоне сделал паузу, чтобы провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Переговоры в Овальном кабинете продолжаются не только между Трампом и Зеленским, но и с участием европейских лидеров», — говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.
Никифоров не привел каких-то новых подробностей по поводу возобновившейся встречи. Он отметил, что в переговорах участвуют только главы делегаций. Мероприятие проходит без участия прессы.
Напомним, 18 августа радиовещательная корпорация «Би-би-си» сообщила, что перед началом закрытых переговоров Трампа, Зеленского и европейских лидеров в Овальном кабинете Белого дома установили большую карту Украины. Ее разместили напротив стола, за которым сидели президент США и глава киевского режима.