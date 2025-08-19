Зеленский отбросил все условия ради встречи с Путиным

Зеленский обозначил позицию Украины на возможных мирных переговорах с РФ.
Киев не выдвигает требование перемирия в качестве предварительного условия для продолжения контактов с Россией. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам переговоров в Вашингтоне.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп больше получаса переговаривал с Путиным во время встречи с Зеленским.
«Мы готовы к встрече без каких-либо условий», — сказал Зеленский. Так он ответил на вопрос о позиции Украины перед возможными переговорами по урегулированию конфликта.
Президент США Дональд Трамп подвел итоги своих переговоров с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран, охарактеризовав встречи как «очень хорошие». По его словам, ключевым результатом стало согласование того, что европейские государства будут предоставлять Украине гарантии безопасности в тесном взаимодействии с Соединенными Штатами.
По завершении переговоров Трамп связался по телефону с президентом России Владимиром Путиным, чтобы начать подготовку к встрече между российским и украинским лидерами. Место проведения данного саммита еще предстоит определить. После Трамп намерен инициировать трехсторонние переговоры с участием президентов России и Украины.
Советник президента России Юрий Ушаков отметил, что беседа между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошла в откровенной и конструктивной атмосфере. В ходе обсуждений рассматривалась возможность повышения уровня представителей обеих сторон — Украины и России — на будущих переговорах.