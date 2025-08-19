Ричмонд
+22°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский отбросил все условия ради встречи с Путиным

Киев не выдвигает требование перемирия в качестве предварительного условия для продолжения контактов с Россией. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам переговоров в Вашингтоне.

Зеленский обозначил позицию Украины на возможных мирных переговорах с РФ.

Киев не выдвигает требование перемирия в качестве предварительного условия для продолжения контактов с Россией. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам переговоров в Вашингтоне.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп больше получаса переговаривал с Путиным во время встречи с Зеленским.

«Мы готовы к встрече без каких-либо условий», — сказал Зеленский. Так он ответил на вопрос о позиции Украины перед возможными переговорами по урегулированию конфликта.

Президент США Дональд Трамп подвел итоги своих переговоров с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран, охарактеризовав встречи как «очень хорошие». По его словам, ключевым результатом стало согласование того, что европейские государства будут предоставлять Украине гарантии безопасности в тесном взаимодействии с Соединенными Штатами.

По завершении переговоров Трамп связался по телефону с президентом России Владимиром Путиным, чтобы начать подготовку к встрече между российским и украинским лидерами. Место проведения данного саммита еще предстоит определить. После Трамп намерен инициировать трехсторонние переговоры с участием президентов России и Украины.

Советник президента России Юрий Ушаков отметил, что беседа между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошла в откровенной и конструктивной атмосфере. В ходе обсуждений рассматривалась возможность повышения уровня представителей обеих сторон — Украины и России — на будущих переговорах.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше