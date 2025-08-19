Зеленский отбросил все условия ради встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп подвел итоги своих переговоров с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран, охарактеризовав встречи как «очень хорошие». По его словам, ключевым результатом стало согласование того, что европейские государства будут предоставлять Украине гарантии безопасности в тесном взаимодействии с Соединенными Штатами.