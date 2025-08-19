Рогов объяснил, зачем в Белом доме выставили карту Украину

Выставленная в Овальном кабинете Белого дома карта Украины является сигналом президенту страны Владимиру Зеленскому о необходимости признать положение дел на фронте. Такое заявление сделал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
По его мнению, если Зеленский не задумается, то ситуация для ВСУ на фронте может ухудшиться.
«Я расцениваю эту карту как сигнал Зеленскому, что необходимо признать реальное положение дел на фронте, пока ситуация не усугубилась для ВСУ и там, где сегодня 1%, может в скором будущем появиться цифра 10%, а затем и 100%», — заявил Рогов в интервью РИА Новости.
Рогов отметил, что карта в целом отвечает ситуации на линии фронта. Однако обстановка меняется, так как ВС РФ продвигаются сразу на нескольких направлениях, увеличивая процент освобожденных территорий.
