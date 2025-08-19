Рогов объяснил, зачем в Белом доме выставили карту Украину

«Я расцениваю эту карту как сигнал Зеленскому, что необходимо признать реальное положение дел на фронте, пока ситуация не усугубилась для ВСУ и там, где сегодня 1%, может в скором будущем появиться цифра 10%, а затем и 100%», — заявил Рогов в интервью РИА Новости.