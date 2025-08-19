Канцлер ФРГ Мерц назвал сроки возможных переговоров Путина и Зеленского

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что в ходе переговоров в Вашингтоне президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в результате которого была достигнута договоренность о встрече российского и украинского лидеров.
По словам Мерца, встреча должна состояться в течение следующих четырнадцати дней, при этом точное место проведения пока остается предметом согласования. После двусторонних переговоров Трамп планирует организовать трехстороннюю встречу.
Напомним, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник президента США Стив Уиткофф будут координировать действия с Россией и Украиной.
Ранее СМИ сообщили о странном поведении Зеленского после переговоров с Трампом.
