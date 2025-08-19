Ричмонд
Зеленский выставил Трампу счет за защиту украинских территорий

Президент Украины Владимир Зеленский предложил США приобрести вооружение на $90 млрд, включая самолеты и системы ПВО, в рамках гарантий безопасности украинских территорий. Об этом он заявил по итогам переговоров в Вашингтоне.

США предложено приобрести у Украины пакеты оружия на 90 млрд долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил США приобрести вооружение на $90 млрд, включая самолеты и системы ПВО, в рамках гарантий безопасности украинских территорий. Об этом он заявил по итогам переговоров в Вашингтоне.

«Второй пункт гарантий — пакет американского вооружения, которого нет у нас. Туда входят в том числе, самолеты и системы ПВО. Действительно, есть пакет с нашими предложениями на $90 млрд», — сказал Зеленский на брифинге.

Ранее Зеленский сообщал о предварительных договоренностях с Дональдом Трампом по продаже украинских беспилотников США на сумму до $30 млрд, а также о переговорах по крупной «мегасделке», предусматривающей взаимные закупки вооружений. Кроме того, Украина продолжает добиваться поставок систем ПВО Patriot и обсуждает условия финансирования военной помощи с европейскими партнерами и НАТО.

