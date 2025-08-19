Глава Узбекистана Мирзиёев похвалил Алиева и объявил о соглашении с ЕС

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев высоко оценил политику азербайджанского лидера Ильхама Алиева и объявил о скором подписании соглашения с Европейским союзом об углубленном партнёрстве и сотрудничестве. Об этом он заявил в ходе встречи «Узбекистан, Азербайджан и Европа — сотрудничество ради общего развития».