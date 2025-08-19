Глава Узбекистана Мирзиёев похвалил Алиева и объявил о соглашении с ЕС

Мирзиёев подчеркнул, что отношения между Ташкентом и Баку носят союзнический характер, и отметил ключевую роль Азербайджана в регионе. По его мнению, эта страна является важным стратегическим мостом, соединяющим Среднюю Азию и Европейский союз.
«Мы высоко ценим готовность уважаемого Ильхама Алиева участвовать в развитии новых общерегиональных процессов», — заключил Мирзиёев.
Недавно президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Шавкатом Мирзиёевым. Он озвучил собеседнику ключевые результаты встречи с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске. Обсуждались также важные вопросы наших двусторонних отношений, с особым вниманием к расширению взаимовыгодного торгового и экономического партнёрства.