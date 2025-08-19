Axios: Трамп надеется на встречу Путина и Зеленского до конца августа

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что встреча российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться уже до конца августа. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид.
По его данным, подготовка к возможным переговорам уже ведётся. Источник, знакомый с ситуацией, отметил, что стороны рассматривают возможность организации встречи в обозначенные сроки.
Трамп ранее заявил о старте работы по подготовке диалога между Путиным и Зеленским, подчеркнув важность прямых переговоров для поиска путей урегулирования конфликта.
Ранее сообщалось, что Трамп во время переговоров с лидерами ЕС и Владимиром Зеленским сделал паузу, чтобы провести телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.