Стубб оценил европейское видение гарантий безопасности для Украины

«Можно предположить, что взгляд России на гарантии безопасности сильно отличается от нашего. Мы говорим о гарантиях по типу статьи 5 (НАТО — ред.). Важна приверженность США этим гарантиям», — сказал Стубб на пресс-конференции после встречи в Белом доме. Трансляцию вели финские СМИ.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 17 августа, что Европа готова внести свой вклад в инициативу президента США Дональда Трампа по обеспечению гарантий безопасности Украины по принципу пятой статьи устава НАТО.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники писало, что президент США Дональд Трамп в разговоре с европейскими лидерами предположил, что руководство РФ не будет против предоставления Соединенными Штатами гарантий безопасности Украине.