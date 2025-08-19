Ушаков: США и РФ изучат повышение уровня делегаций на переговорах

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили возможность повышения уровня представителей России и Украины на переговорах, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
По его словам, оба лидера выразили поддержку продолжению прямого диалога между делегациями двух стран и рассмотрели вариант привлечения к нему более высокопоставленных участников.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что координацией с Россией и Украиной будут заниматься вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше