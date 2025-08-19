Ричмонд
Ушаков: США и РФ изучат повышение уровня делегаций на переговорах

Оба лидера выразили поддержку продолжению прямого диалога между делегациями двух стран.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили возможность повышения уровня представителей России и Украины на переговорах, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

По его словам, оба лидера выразили поддержку продолжению прямого диалога между делегациями двух стран и рассмотрели вариант привлечения к нему более высокопоставленных участников.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что координацией с Россией и Украиной будут заниматься вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.

