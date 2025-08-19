Во время саммита на Аляске Путин произвёл сильное впечатление на делегацию Трампа

«Что меня поразило, так это выражения лиц многих членов американской делегации. Ливитт была напряжена и встревожена, в то время как Уиткофф вошёл в комнату, быстро вышел, а затем вернулся. Это были одни из тех образов, которые останутся со мной», — рассказал корреспондент NBC Питер Александр.