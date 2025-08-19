Во время саммита на Аляске Путин произвёл сильное впечатление на делегацию Трампа

Согласно публикации, пресс-секретарь Кэролайн Ливитт и специальный представитель Стив Уиткофф выглядели напряжёнными. Их поведение выдало внутреннее волнение после закрытой части переговоров. Многие представители СМИ сообщали о «бледных как полотно» лицах и напряжённой атмосфере среди членов делегации, которое сохранялось в течение нескольких часов.
«Что меня поразило, так это выражения лиц многих членов американской делегации. Ливитт была напряжена и встревожена, в то время как Уиткофф вошёл в комнату, быстро вышел, а затем вернулся. Это были одни из тех образов, которые останутся со мной», — рассказал корреспондент NBC Питер Александр.
А ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что во время встречи президентов на Аляске соглашение по Украине не было заключено, потому что Вашингтон изначально не планировал совершать сделку, поскольку Киев не принимал участия. По его словам, Незалежная должна быть включена в переговоры для достижения мира.