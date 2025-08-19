СМИ: Путин сообщил Трампу о готовности встретиться с Зеленским

Согласно информации агентства France Presse, президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом заявил о своей готовности провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Переговоры между российским и американским президентами состоялись во время перерыва в многосторонних консультациях в Вашингтоне с участием европейских лидеров и самого Зеленского.
Напомним, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник президента США Стив Уиткофф будут координировать действия с Россией и Украиной.
Ранее канцлер ФРГ Мерц назвал сроки возможных переговоров Путина и Зеленского.
