«Если мы будем выдвигать требование перемирия в качестве условия для двусторонней встречи, россияне обвинят нас в срыве переговоров. Мы готовы к встрече без каких-либо условий», — заявил экс-комик.
Главарь киевского режима сообщил о готовности к двусторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что одной из тем обсуждения на этих переговорах может стать вопрос территорий. Зеленский добавил, что после этого надеется на проведение трёхсторонней встречи с участием республиканца.
Ранее Трамп заявил, что уже начал подготовку к организации встречи Путина и Зеленского. По его словам, место проведения переговоров будет определено позднее. После этой встречи, как утверждает хозяин Белого дома, планируются трёхсторонние переговоры с участием российского лидера, главаря киевского режима и его самого.