Ричмонд
+22°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский сделал заявление по гарантиям безопасности для Украины

Владимир Зеленский сообщил о скором оформлении гарантий безопасности для Украины, которые должны быть зафиксированы документально в течение 7−10 дней.

Владимир Зеленский сообщил о скором оформлении гарантий безопасности для Украины, которые должны быть зафиксированы документально в течение 7−10 дней. Об этом украинский президент заявил по итогам переговоров в Вашингтоне, где встречался с Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

По словам Зеленского, будущие гарантии безопасности будут включать три основных элемента: военные поставки для усиления украинской армии, конкретные обязательства стран-союзников и развитие национального оборонно-промышленного комплекса.

Напомним, что согласно информации агентства France Presse, президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом заявил о своей готовности провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Ранее канцлер ФРГ Мерц назвал сроки возможных переговоров Путина и Зеленского.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше