Зеленский сделал заявление по гарантиям безопасности для Украины

Владимир Зеленский сообщил о скором оформлении гарантий безопасности для Украины, которые должны быть зафиксированы документально в течение 7−10 дней. Об этом украинский президент заявил по итогам переговоров в Вашингтоне, где встречался с Дональдом Трампом и европейскими лидерами.