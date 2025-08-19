Зеленский сделал заявление по гарантиям безопасности для Украины

Владимир Зеленский сообщил о скором оформлении гарантий безопасности для Украины, которые должны быть зафиксированы документально в течение 7−10 дней. Об этом украинский президент заявил по итогам переговоров в Вашингтоне, где встречался с Дональдом Трампом и европейскими лидерами.
По словам Зеленского, будущие гарантии безопасности будут включать три основных элемента: военные поставки для усиления украинской армии, конкретные обязательства стран-союзников и развитие национального оборонно-промышленного комплекса.
Напомним, что согласно информации агентства France Presse, президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом заявил о своей готовности провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Ранее канцлер ФРГ Мерц назвал сроки возможных переговоров Путина и Зеленского.
