CNN: большинство лидеров ЕС покинули Белый дом после переговоров

После переговоров в Вашингтоне пройдет встреча коалиции желающих.

Источник: Аргументы и факты

Большинство европейских лидеров уже завершили переговоры в Белом доме и покинули Вашингтон, сообщает CNN со ссылкой на представителя американской администрации.

Оставшиеся участники скоро также уедут.

В понедельник президент США Дональд Трамп принимал украинского лидера Владимира Зеленского и глав стран ЕС. Ранее рассматривалась возможность проведения трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским при успешном исходе переговоров.

После визита к Трампу запланирована видеоконференция коалиции желающих, объединяющей около 30 стран, готовых продолжать поддержку Украины. Об этом рассказал канцлер Германии Фридрих Мерц.

По его словам, после видеоконференции во вторник, в 13:00 по немецкому времени (14.00 мск), состоится внеочередное заседание Европейского совета, на котором европейские лидеры, присутствовавшие на встрече с Трампом, представят отчет о ходе переговоров в Вашингтоне.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду, что встреча российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться уже до конца августа.

