CNN: большинство лидеров ЕС покинули Белый дом после переговоров

Большинство европейских лидеров уже завершили переговоры в Белом доме и покинули Вашингтон, сообщает CNN со ссылкой на представителя американской администрации.
Оставшиеся участники скоро также уедут.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал украинского лидера Владимира Зеленского и глав стран ЕС. Ранее рассматривалась возможность проведения трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским при успешном исходе переговоров.
После визита к Трампу запланирована видеоконференция коалиции желающих, объединяющей около 30 стран, готовых продолжать поддержку Украины. Об этом рассказал канцлер Германии Фридрих Мерц.
По его словам, после видеоконференции во вторник, в 13:00 по немецкому времени (14.00 мск), состоится внеочередное заседание Европейского совета, на котором европейские лидеры, присутствовавшие на встрече с Трампом, представят отчет о ходе переговоров в Вашингтоне.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду, что встреча российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться уже до конца августа.