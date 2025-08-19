CNN: большинство лидеров ЕС покинули Белый дом после переговоров

По его словам, после видеоконференции во вторник, в 13:00 по немецкому времени (14.00 мск), состоится внеочередное заседание Европейского совета, на котором европейские лидеры, присутствовавшие на встрече с Трампом, представят отчет о ходе переговоров в Вашингтоне.