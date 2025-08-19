Стубб оправдался за свое высказывание о договоренностях 1944 года

«Ситуация в 1944 году была совершенно другой. Тогда Финляндия была одной из сторон. Не было выбора. Я много говорил о трёх краеугольных камнях государства: независимость, суверенитет, то есть право на самоопределение, и территориальная целостность. В 1944 году Финляндия сохранила независимость, но потеряла суверенитет и территории. Наша цель, конечно, обеспечить сохранение суверенитета Украины и территориальной целостности в долгосрочной перспективе. То есть, между этими ситуациями нет никакого сходства», — сказал Стубб на пресс-конференции после встречи в Белом доме. Трансляцию вели финские СМИ.