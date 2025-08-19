Стубб оправдался за свое высказывание о договоренностях 1944 года

Стубб в начале встречи президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами и Зеленским в Белом доме выразил уверенность, что решение конфликта в 2025 году будет найдено, так же как оно было найдено в 1944 году.
После этого, отвечая на вопрос журналиста, имел ли он в виду, что Украина должна пойти на территориальные уступки по примеру Финляндии, сказал: «конечно нет».
«Ситуация в 1944 году была совершенно другой. Тогда Финляндия была одной из сторон. Не было выбора. Я много говорил о трёх краеугольных камнях государства: независимость, суверенитет, то есть право на самоопределение, и территориальная целостность. В 1944 году Финляндия сохранила независимость, но потеряла суверенитет и территории. Наша цель, конечно, обеспечить сохранение суверенитета Украины и территориальной целостности в долгосрочной перспективе. То есть, между этими ситуациями нет никакого сходства», — сказал Стубб на пресс-конференции после встречи в Белом доме. Трансляцию вели финские СМИ.
Девятнадцатого сентября 1944 года СССР и Великобритания с одной стороны и Финляндия — с другой подписали Московское перемирие, фактически завершившее советско-финскую войну 1941−1944 годов. Одним из условий Московского перемирия было установление границы в соответствии с мирным договором 1940 года, по которому Финляндия уступила СССР около десятой части своей территории и обязалась не участвовать во враждебных СССР коалициях.
В соответствии с договором граница на Карельском перешейке была отодвинута от Ленинграда на 120−130 километров. К Советскому Союзу отошли весь Карельский перешеек с Выборгом, Выборгский залив с островами, западное и северное побережья Ладожского озера, ряд островов в Финском заливе, часть полуостровов Рыбачий и Средний.