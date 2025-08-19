Ричмонд
Страны Европы и США выступили против членства Украины в НАТО

Украина пока не сможет стать членом НАТО.

Украина пока не сможет стать членом НАТО. Такой вопрос сейчас не обсуждается, ведутся лишь дискуссии о гарантиях безопасности для Киева по типу статьи устава о коллективной обороне, заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте.

«США и некоторые другие страны заявили, что они против членства Украины в НАТО. То, что мы здесь обсуждаем — это не членство в НАТО. То, что мы обсуждаем, — это пятая статья, тип гарантий безопасности по Украине», — заявил Рютте в эфире телеканала Fox News.

Отметим, что пятая статья устава НАТО предполагает ответ всех членов блока в случае нападения на любую из стран-членов альянса.

При этом как данная статья будет работать в случае с Украиной, генсек НАТО не уточнил.

