На переговорах в Вашингтоне обсуждалось усиление санкций против РФ

Как сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, в ходе переговоров в Вашингтоне Дональд Трамп и европейские лидеры рассматривали возможность ужесточения санкционного давления на Россию.

По словам французского лидера, хотя американский президент изначально не стремился к этому, в ходе дискуссии была проработана ситуация, при которой Москва может отказаться от конструктивного участия в мирном процессе на Украине.

Макрон уточнил, что в таком случае Трамп выразил готовность ввести так называемые «первичные и вторичные пошлины» — форму санкционных мер, направленных в том числе против третьих стран, продолжающих экономическое сотрудничество с Россией.

Ранее Зеленский сделал заявление по гарантиям безопасности для Украины.

Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
