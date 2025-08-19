Ричмонд
WP: Зеленский поблагодарил Трампа в Белом доме 11 раз за 4,5 минуты

Лидеры Европы и НАТО также неоднократно выражали благодарность президенту США и делали ему комплименты, отмечает газета.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа в ходе протокольных съемок на состоявшихся 18 августа встречах в Белом доме примерно 11 раз за четыре с половиной минуты. Такие подсчеты опубликовала 18 августа газета The Washington Post.

По ее оценке, Зеленский ясно продемонстрировал, что «адаптировался [к Трампу] за шесть месяцев, прошедших с момента предыдущего визита в Белый дом». «Та встреча закончилась катастрофой», — пишет газета. Она напоминает, что в феврале Зеленского «выпроводили из Белого дома», когда двусторонние американо-украинские переговоры на высшем уровне обернулись для Киева полным фиаско. Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс на той встрече публично обвинили Зеленского в неблагодарности.

На нынешних встречах Зеленский «следовал затасканной методичке других лидеров, предусматривающей восхваление Трампа и его администрации», отмечается в материале. В нем также отмечается, что Зеленский «был не одинок» в этом: «лидеры Европы и НАТО неоднократно благодарили Трампа и делали ему комплименты на встрече в Белом доме».

Трамп принимал 18 августа не только Зеленского, но и президентов Финляндии и Франции Александера Стубба и Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера Германии Фридриха Мерца, главу правительства Италии Джорджу Мелони. Кроме того, во встрече участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Такое число лидеров было одновременно представлено в Белом доме впервые. Этот беспрецедентный состав участников, свидетельствующий о важности обсуждаемой проблемы, отметил в своем вступительном слове на встрече и сам Трамп.

Глава администрации США позвонил в ходе встречи президенту России Владимиру Путину. По словам Трампа, он обсудил с Путиным в том числе перспективы проведения встречи российского лидера с Зеленским, а затем и трехсторонних переговоров. Как сообщил со своей стороны помощник российского лидера Юрий Ушаков, Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. Рассматривалась идея повышения уровня прямых переговоров между Россией и Украиной, уточнил Ушаков.

