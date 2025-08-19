Место проведения переговоров Путина и Зеленского будет согласовано в ближайшие часы

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что конкретное место проведения переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским будет согласовано в течение ближайших часов. Заявление прозвучало после многосторонних консультаций в Вашингтоне с участием лидеров ЕС, американского президента Дональда Трампа и украинского руководства.