«Согласно документу, Украина не примет никаких соглашений, включающих территориальные уступки России, и настаивает на прекращении огня как первом шаге к полному мирному соглашению», — говорится в материале.
Отдельно указано требование к Москве компенсировать ущерб за счёт активов на сумму 300 млрд долларов, замороженных в западных странах. Эти средства предлагается использовать в качестве репараций. Также отмечается, что любые шаги по смягчению санкционных мер против России возможны только при выполнении достигнутых договорённостей и соблюдении «честной игры».
А ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина направила Соединённым Штатам предложение о закупке вооружений на 90 миллиардов долларов. В перечень включены самолёты и системы противовоздушной обороны, которых нет в арсенале Киева. По словам экс-комика, этот вопрос рассматривается во втором пункте гарантий безопасности.