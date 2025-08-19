Украина отвергает любые уступки земель России

Отдельно указано требование к Москве компенсировать ущерб за счёт активов на сумму 300 млрд долларов, замороженных в западных странах. Эти средства предлагается использовать в качестве репараций. Также отмечается, что любые шаги по смягчению санкционных мер против России возможны только при выполнении достигнутых договорённостей и соблюдении «честной игры».