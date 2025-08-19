Ричмонд
Рубио: США больше не дают Украине оружие и деньги

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о кардинальном изменении схемы военной помощи Украине. По его словам, Вашингтон прекратил безвозмездные поставки оружия и теперь осуществляет исключительно коммерческие продажи, при этом оплата поступает от европейских стран через структуры НАТО.

«Мы больше не даем Украине оружие. Мы больше не даем Украине деньги. Теперь мы продаем ей оружие, а европейские страны платят за него через НАТО», — сказал госсекретарь США.

Это заявление было сделано в эфире Fox News по итогам переговоров в Белом доме с участием президента Дональда Трампа, Владимира Зеленского и лидеров ЕС.

Ранее сообщалось, что место проведения переговоров Путина и Зеленского будет согласовано в ближайшие часы.

Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
