Обломки БПЛА вызвали пожар на крыше больницы в Волгограде

В южной части Волгограда произошло возгорание кровли одного из корпусов больницы № 16 после падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
По его словам, пожарные уже работают на месте для локализации и тушения огня. Пострадавших в результате инцидента нет. Пациентам продолжают оказывать плановую медицинскую помощь в других отделениях медучреждения.
Информация была опубликована в официальном телеграм-канале администрации региона.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Волгограда введены временные ограничения.
