Ричмонд
+22°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обломки БПЛА вызвали пожар на крыше больницы в Волгограде

В южной части Волгограда произошло возгорание кровли одного из корпусов больницы № 16 после падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

В южной части Волгограда произошло возгорание кровли одного из корпусов больницы № 16 после падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

По его словам, пожарные уже работают на месте для локализации и тушения огня. Пострадавших в результате инцидента нет. Пациентам продолжают оказывать плановую медицинскую помощь в других отделениях медучреждения.

Информация была опубликована в официальном телеграм-канале администрации региона.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Волгограда введены временные ограничения.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше